Chica de 17 años encuentra a su ‘gemela’ en la calle y luego aparecen más en Twitter

¿Es cierto que todos tenemos un gemelo en alguna parte del planeta? Santana Gutiérrez, una joven de 17 años, parece responder positivamente a esta pregunta, y no solamente con una gemela, sino con varias.

La historia de Gutiérrez es así: la estudiante de la Universidad de California en San Diego, EE. UU., fue un día a un centro comercial de su ciudad. Allí se le acercó una chica miembro de la organización ‘Save the Children’ para hablarle sobre la iniciativa. Sin embargo ambas chicas no pudieron evitar notar su parecido, y decidieron tomarse una fotografía.

I found my literal doppelgänger just now wtf pic.twitter.com/dphk7LodtJ

Gutiérrez subió la fotografía a su cuenta en Twitter, y días después sus seguidores comenzaron a publicar fotos de otras chicas muy similares físicamente a ella. ¿Más gemelas? Santa Gutiérrez negó que tenga parentesco con las chicas.

@santanaa_g are you sure it's not @allyholtt ??? pic.twitter.com/MZb1QUlv8s