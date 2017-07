Chile pide al gobierno de Maduro negociar una salida pacífica

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, instó este viernes al Gobierno venezolano a negociar con la oposición una "salida pacífica" a la crisis, que permita "evitar más violencia y represión".

Lea también: Presidente Santos anuncia que no reconocerá los resultados de la Constituyente en Venezuela



"Hacemos nuevo llamado al Gobierno de Venezuela a concordar con la oposición una salida pacífica a crisis y evitar más violencia y represión", señaló el jefe de la diplomacia chilena en su cuenta de Twitter.



Más tarde, en entrevista con Emol TV, Muñoz sostuvo que lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro someterá a votación este domingo una asamblea constituyente, pese a los esfuerzos diplomáticos realizados para detener el proceso.



"Hoy día he conversado con tres cancilleres latinoamericanos de este tema, y nuestra conclusión es que el domingo vamos a tener esa constituyente", añadió el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.



Enfatizó que la situación de Venezuela "es una verdadera tragedia, es una crisis política, social, económica y humanitaria".



"Por lo tanto, hemos insistido en que creemos que no hay otra salida que una negociación creíble, no un dialogo para dilatar, sino que para llegar a acuerdos para restaurar el orden democrático quebrantado y evitar más violencia y represión", añadió.



El canciller Muñoz lamentó las muertes de un policía y cinco civiles registradas durante las últimas horas en las protestas callejeras que azotan al país caribeño y cifró en 108 los fallecidos desde que empezaron las manifestaciones en abril pasado.

Recomendado: La ONU pide a Venezuela que respete libertad de manifestar y teme mayor violencia por elecciones de la Constituyente



El policía falleció al recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en el estado Mérida el jueves, la segunda y última jornada de una huelga convocada por la oposición en rechazo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que se realizará el próximo domingo.



Ese día los venezolanos están convocados a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que redactarán una nueva Constitución y que tendrán facultades para reordenar el Estado.



El gobernador y líder opositor Henrique Capriles afirmó en una entrevista con el diario chileno La Tercera que el "fraude constituyente" del domingo sólo profundizará la crisis en Venezuela.



"El país se puede encaminar a que los gobiernos democráticos, la Unión Europea y otros países con los que aún Venezuela tiene relaciones comerciales, comiencen a sancionarlo", sostuvo.



Capriles alertó de que Venezuela camina hacia una "explosión social" que podría desembocar en una "intervención militar".

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve