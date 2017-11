Christopher Plummer grabaría las escenas que hizo Kevin Spacey en la próxima película de Ridley Scott

El actor de 87 años Christopher Plummer grabaría las escenas que Kevin Spacey hizo en la próxima película de Ridley Scott ‘All The Money in the World’ (que sería ‘Todo el dinero del mundo’), según sostienen medios especializados.

El rodaje de las escenas comenzará “inmediatamente”, pues el director está determinado en mantener la fecha de estreno de la cinta para el 22 de diciembre, de acuerdo con el portal Deadline.

Un vocero dijo a la agencia de noticias AFP que el estudio Sony apoyó al director y que "están comprometidos para el 22 de diciembre. Si alguien puede lograrlo es Scott”.

Entonces, sería Plummer quien ahora interprete a J. Paul Getty en la producción sobre el secuestro del nieto de 16 años del millonario estadounidense en 1973.

Los actores Mark Walhberg y Michelle Williams también hacen parte de la cinta y se espera que estén involucrados en el nuevo rodaje de las escenas.

Plummer era la primera opción para el papel pero el estudio quería un nombre más conocido, según The Hollywood Reporter.

Redacción NTN24

