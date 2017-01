Cierran base de la Fuerza Aérea en Arizona por reportes de disparos "sin confirmar"

La base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan en Tucson, Arizona fue cerrada debido a “reportes no confirmados de sonidos de disparos”, según publicó en su página de Facebook.

Funcionarios de la base habrían indicado a todos los medios de comunicación mantenerse lejos del lugar y buscar refugio.

We are still on lockdown. Base personnel, if you haven't already, please seek shelter. Official updates will be on this page and FB: @DMAFB.