Cierran Campus de la Universidad Penn State Beaver por reporte de disparos cerca de Bistro, Pensilvania, EE. UU.

La Policía local se encuentra en el recinto académico. Desde la cuenta oficial de Penn State Beaver informan que no existe amenaza en el momento.

Medios locales reportan presuntamente dos víctimas mortales por el incidente.

01PSU AlertBR: Incident on campus. Police on scene. No threat at this time. Please avoid Student Union Bldg and Food Services area.