Cifra de venezolanos que votarán en regionales subió a 60 %, según oposición

El jefe de campaña de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gerardo Blyde, aseguró hoy que la cifra estimada de participación en las elecciones regionales del próximo domingo subió y que ya se ubica en un "sesenta y tanto por ciento".



"Hemos logrado subir las cifras de participación pues ya estamos alrededor de un sesenta y tanto por ciento. Eso significa un trabajo de convencimiento y de entender que esto no es una elección más donde vamos a elegir a unos gobernadores que van a un cargo papaya (fácil)", dijo Blyde en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.



El también alcalde del municipio Baruta de Caracas dijo esto en referencia a que hay seguidores de la oposición venezolana que no están convencidos de participar en los próximos comicios, debido a que no confían en el Poder Electoral.

VER TAMBIÉN: 55.7 % de los venezolanos está dispuesto a votar en las elecciones regionales del 15 de octubre, según encuesta



Asimismo, el opositor reiteró que el Poder Electoral violó la Ley de Procesos Electorales al no permitir la sustitución de candidatos, luego de que la MUD realizara sus primarias.



Por este hecho, la oposición venezolana ha denunciado en varias ocasiones que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha incurrido en "irregularidades" y el sábado le exigió que informe a la población, a través de los medios de comunicación, las condiciones de las elecciones del 15 de octubre.



El próximo domingo la oposición venezolana y el chavismo se medirán en unos comicios por las 23 gobernaciones del país, 20 de las cuales actualmente se encuentran en manos del oficialismo.



Para estos comicios están convocados 18.099.391 de ciudadanos y entre los candidatos del chavismo y la oposición destacan militares y diputados, respectivamente.

Redacción NTN24 Venezuela Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve