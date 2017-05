Cita clave este miércoles entre el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Sergio Moro

Lula y Moro, cara a cara. El político brasileño más trascendente de la historia reciente y el juez que encarna la cruzada anticorrupción se verán por primera vez este miércoles, en un duelo clave para el futuro inmediato del gigante sudamericano.

En la sureña Curitiba, "capital de la Operación Lava Jato", el juez de primera instancia Sergio Moro interrogará al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para determinar si recibió un lujoso apartamento de la constructora OAS, enlodada en la red de sobornos de Petrobras, como retribución de favores ilegales.

El primer encuentro presencial entre Lula y Moro, previsto para las 14.00 hora local (17.00 GMT) ha generado un sinfín de expectativas en Brasil y ha llegado a ser interpretado por algunos medios brasileños como un "ajuste de cuentas" entre el juez de primera instancia y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

La comparecencia se verá rodeada de fuertes medidas de seguridad, dado que tanto partidarios como adversarios de Lula se dieron cita en las calles de esta prolija y rica ciudad.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.

La sentencia será leída entre 45 y 60 días después, según estimaron en el famoso juzgado número 13, que comanda Moro.

Si es condenado, y el fallo ratificado en segunda instancia, Lula deberá bajarse de la elección presidencial de 2018, que lidera holgadamente según todos los sondeos, pese a figurar también entre los políticos con mayor índice de rechazo.

El exmandatario, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), niega los cargos y denuncia una persecución judicial que tiene al magistrado sureño como ariete.

"No me están juzgando por corrupción, sino por la forma en que goberné este país", dijo diez días atrás en Rio Grande do Sul, en un acto que rezumaba aroma de campaña.

El caso es apenas una de las cinco acciones penales que enfrenta, la mayoría de ellas por corrupción, algunas durante sus años en el Palacio de Planalto.

Para Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco, no hay dudas sobre el desenlace: "Lula va a ser condenado. Moro lo va a condenar, todos los indicios van en ese sentido. El juez Sergio Moro ya lo condenó y en algún momento va a formalizarlo en una sentencia".

"¿Será suficiente para impedir su candidatura?", se preguntó.

El enfrentamiento entre el joven juez de 44 años y el veterano político de 71 estalló en marzo de 2016, cuando la policía golpeó la puerta de la residencia de Lula durante la madrugada. Las calles aledañas habían sido bloqueadas por un fuerte operativo repleto de uniformes camuflados, vehículos y armas largas.

Lula fue llevado coercitivamente a declarar y ese mismo mes la Corte Suprema bloqueó su nombramiento como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff (2011-2016). ¿La causa? la divulgación de una conversación entre ambos, que sugería que su designación buscaba darle fueros para protegerlo de la justicia ordinaria.

Ambas órdenes salieron del juzgado de Moro.

Cuando se encuentren este miércoles, la rica capital del estado de Paraná estará sitiada por las fuerzas de seguridad.

Se espera que miles de manifestantes retraten en sus calles la polarización de la sociedad, agudizada desde que el año pasado el Congreso destituyó a Rousseff para ungir al conservador Michel Temer, su excompañero de fórmula presidencial.

Sindicatos, movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula, esperan reunir 30.000 activistas y las autoridades informaron que habían recibido muchos pedidos de manifestantes antagónicos al expresidente.

Temiendo enfrentamientos, Moro pidió el sábado a sus simpatizantes que no acudan a la cita.

"Todo lo que queremos evitar en esa fecha es una confusión o conflicto y por encima de todo no quiero que nadie se lesione en una eventual discusión o conflicto ese día, por eso mi sugestión es que no vengan. No necesitan venir. Dejen que la Justicia haga su trabajo con normalidad", afirmó Moro en un inédito vídeo que ha sido duramente criticado por la defensa de Lula.

A partir de la medianoche, en los alrededores del juzgado de Curitiba se restringe el paso a todas aquellas personas que no tengan una acreditación.

Los agentes vigilan desde primera hora del día los alrededores del juzgado y al menos dos personas fueron abordadas después de tirar cohetes y bengalas en la puerta del tribunal.

"La idea es que no haya contacto entre los dos grupos", dijo Wagner Mesquita, secretario de Seguridad Pública de Curitiba.

Colaboración AFP

