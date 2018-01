Claudio Fermín lanza su candidatura presidencial para el 2018

El sociólogo y ex candidato presidencial Claudio Fermín informó a través de las redes sociales que pondrá su nombre para la candidatura presidencial de Venezuela para el proceso que debe realizarse este año.

Fermín escribió "Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial".

Dejó claro que el candidato de la oposición venezolana debe ser unitario, "Creo en la unidad y la valoro", apuntó.

El dirigente político fue el primer alcalde de Caracas electo por voto popular para el período 1989-1993.

Luego obtuvo en un proceso interno la candidatura de Acción Democrática a las elecciones presidenciales de 1993, en las que quedó en segundo lugar por detrás de Rafael Caldera.

En el año 1998 volvió a colocar su nombre para la candidatura presidencial, esta vez sin el apoyo de AD, partido que lo había expulsado de sus filas, por lo que se lanzó como candidato independiente.

Redacción NTN24 Venezuela

