Claudio Fermín presentó su plan de Gobierno y pide unidad a la oposición venezolana

El precandidato opositor a la presidencia de Venezuela en las elecciones del 22 de abril, Claudio Fermín, presentó un conjunto de ideas para su posible Gobierno en un acto en el que llamó a la oposición a trabajar "juntos" y "pronto".

"La Venezuela que nosotros queremos, que debe ser, es la que respete la Constitución, las leyes, que tenga reglas claras del juego (...). Estamos acá reunidos para darle aliento con nuestra voz, empuje con nuestro activismo, a un cambio político que signifique cambio", sostuvo Fermín durante el evento.

Para el exalcalde del municipio Libertador de Caracas un Gobierno "tiene que defender la propiedad y el Estado de derecho, desarrollar la vialidad, la excelencia en educación, la ciencia y la tecnología", añadió sobre su propuesta.

Además el precandidato presidencial aprovechó para hacer un llamado a la unidad de la oposición que, como bloque, todavía no ha decidido si se presentará a los comicios.



"Tenemos que hacer algo juntos y tememos que hacer algo pronto (...) esa puerta está abierta allí, tenemos que transitarla", afirmó en alusión a los comicios convocados para abril.

Recordó que desde hace días viene defendiendo "la necesidad" de un candidato unitario. "Siempre creí que las primarias eran el mejor método, ahora estamos en 2018, a mitad de febrero y nos agarró el tiempo", señaló.

RELACIONADO: Pese a la falta de condiciones comiciales, Rector Rondón instó a los venezolanos a inscribirse o actualizar datos en el CNE



"Vamos a ir a votar, no para convalidar la trampa, sino para derrotar la trampa", sentenció.



"¿Quiénes son los aliados del Gobierno, voluntaria o involuntariamente? (...) Quiénes queremos convocar la unidad para pasar esa puerta que está abierta o quienes se cruzan de brazos y dicen 'me puedo contaminar ahí, me ensucio de chavismo'", argumentó.

Redacción NTN24 Venezuela-EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve