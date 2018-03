ECUADOR | ¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional fue destituido y se abrió un juicio político contra fiscal general?

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó al presidente del Legislativo, José Serrano, y llevará a juicio político al fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Ambos funcionarios fueron cuestionados por la procedencia y por el contenido de una conversación telefónica en la que presuntamente el presidente de la Asamblea y el excontralor prófugo Carlos Pólit orquestan acciones para perjudicar al fiscal. ¿Qué exponía el audio? ¿Cómo tuvo acceso el fiscal general a este material? ¿Por qué el excontralor está prófugo? ¿Cómo avanza el caso? Conozca aquí las claves.

DE INTERÉS → VIDEO | Asamblea Nacional de Ecuador destituye a su presidente y llama a juicio político al fiscal general, Carlos Baca

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, difundió la grabación el 26 de febrero de 2018 en la que se expone una conversación telefónica entre el excontralor, Carlos Pólit, y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Fragmento de la comunicación:

José Serrano: Hermano, aquí el tema es Baca, hermano. Baca es un miserable. Tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo. Al final yo no sé, o sea, yo no sé Baca a quien está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser Presidente de la República.

Carlos Pólit: ¡Carajo! No me digas…

José Serrano: Sí, es el arribismo. Como él maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle al, no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año.