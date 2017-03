Paraguay: Claves para entender la jugada política que derivó en violencia

Una enmienda que permite la reelección presidencial avanzó el viernes en Paraguay con el voto de una mayoría de senadores partidarios del presidente Horacio Cartes, lo que desató los fuertes incidentes violentos que dejaron varios heridos, entre ellos legisladores opositores y activistas.

¿Cuál fue la propuesta que enardeció a los paraguayos?

El artículo 229 de la Constitución de Paraguay establece que los cargos de presidente y vicepresidente son “improrrogables” y “no podrán ser reelectos en ningún caso”.

Artículo 229 - DE LA DURACIÓN DEL MANDATO El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El Vicepresidente sólo podrá ser electo Presidente para el período posterior, si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresidente de la República.

Una insólita alianza se dio entre el partido de gobierno y sus opositores de izquierda para impulsar una reforma constitucional que debe ser debatida y aprobada en el Congreso: Mientras el Partido Colorado quiere que el conservador Horacio Cartes se mantenga en la presidencia de Paraguay para el período 2018-2023, el Frente Guasú (izquierda) aspira a que el exmandatario Fernando Lugo vuelva a ser presidente.

El martes 28 de marzo, en medio de un ambiente enrarecido por la presencia de camiones lanza agua y funcionarios antimotines, hubo acalorados enfrentamientos verbales entre los senadores, incluso de los mismos partidos. Se dividieron en dos facciones: los que apoyaban la reelección y los que no.

Inesperadamente 25 de los 45 senadores se reunieron en una oficina con la ausencia del presidente del Senado, Roberto Acevedo, y del resto de los legisladores. ¿El resultado? Cambiaron el reglamento interno, modificando las atribuciones del presidente de la Cámara Alta para que no pudiera rechazar el proyecto de enmienda.

El Partido Colorado no se ha pronunciado sobre el tema, pero el Frente Guasú calificó de “decisivo” el cambio en el reglamento para promover un referendo constitucional que permita reelegir a cualquier expresidente.

El presidente del Senado denunció el jueves ante la Corte Suprema de Justicia a los senadores oficialistas, a los que acusó de usurpación de funciones y atentado al orden constitucional.

¿Qué hace estalllar al pueblo paraguayo?

La enmienda avanzó con una votación sorpresiva respaldada por una mayoría de senadores del Partido Colorado. La reforma debe ser ahora ratificada por la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Hugo Velázquez, admitió que ya recibió el proyecto y que convocó para el sábado a una sesión plenaria. En esta cámara el presidente Cartes cuenta con una cómoda mayoría sobre un total de 80 legisladores.

De aprobarse la enmienda en la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a un referéndum nacional en un término no mayor a tres meses.

La aprobación por parte de los senadores provocó duros choques entre furiosos manifestantes opositores y la policía antimotines, que dejaron al menos una docena de heridos con impactos de balines de goma y golpes de cachiporras.

El propio titular del Senado, Roberto Acevedo, y el presidente del partido Liberal, Efraín Alegre, además del diputado Edgar Ortíz, también liberal, figuran entre los heridos, denunció el senador opositor Luis Wagner.

En medio de los enfrentamientos con la policía, cientos de manifestantes ocuparon violentamente el edificio del Congreso.

Con estribillos como "Dictadura nunca más", los opositores irrumpieron en las oficinas de congresistas favorables a la enmienda, saquearon sus pertenencias y finalmente prendieron fuego en algunos sectores, transmitió la televisión.

"Garantizamos que la policía no va a volver a reprimir. Les pedimos que no derrumben las vallas, que no intenten entrar al edificio del Congreso. Pedimos calma, tranquilidad", dijo en tono desesperado el comandante de la policía, comisario Críspulo Sotelo.

La sala plenaria del Senado fue ocupada por el presidente del Senado, acompañado de su vicepresidente primero, Eduardo Petta, y otros legisladores opositores que se oponen al proyecto.

"Dictadura nunca más"

Entre 1954 y 1989 Paraguay estuvo bajo el yugo del general Alfredo Stroessner, quien encabezó el gobierno autoritario más prolongado de la historia del país: 34 años, 5 meses y 19 días.

Un golpe de Estado (conocido como la Noche de la Candelaria) fue producto de los mismos organismos que en su momento sostuvieron al gobierno autoritario: Las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado.

Colaboración AFP