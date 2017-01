CNE debe dar el cronograma electoral antes de que termine enero o no habrá elecciones antes de julio, advirtió Vicente Bello

El retraso en el cronograma electoral afectará las elecciones primarias

El coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Vicente Bello, advirtió que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) “continúa dilatando” la publicación del cronograma electoral se corre el riesgo de que no haya elecciones este año.

Bello explicó que si el CNE no da las fechas antes de que termine el mes de enero las elecciones de gobernadores no se podrán realizar antes de julio y además, las elecciones regionales pautadas para el segundo semestre del año no se realizarían durante 2017.

Denunció que el directorio del ente electoral no se ha reunido para definir la actualización del registro electoral, las auditorías y la definición de las circunscripciones electorales, por lo que de no definirse esto antes de que finalice esta semana, se “corre el riesgo” de que no se convoquen elecciones a gobernadores, reseña El Universal.

El dirigente opositor agregó que el retraso afectará las elecciones primarias de la MUD a través de las que se escoge a los candidatos unitarios.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve