CNP aclara que salida del aire de TV Azteca se debe a falta de acuerdo comercial con cableoperadoras venezolanas

La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Lisbeth De Cambra aclaró que la salida del aire del canal mexicano TV Azteca, a través de la cableoperadora venezolana Inter no está motivada a un caso de censura, sino a falta de acuerdo comercial.

Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, donde dijo que la información le fue suministrada por un directivo de la empresa.

Me informó VP de @Intercable la salida del aire de @TVazteka de su parrilla no fue por censura. No llegaron a acuerdo comercial @CNPCaracas