Coalición internacional que lucha contra ISIS ataca a fuerzas leales al régimen sirio

La coalición internacional que lucha con el autodenominado Estado Islámico (EI) liderada por Estados Unidos lanzó un nuevo bombardeo contra fuerzas que apoyan al Gobierno de Siria, bajo el argumento que estas fuerzas representan una amenaza para EE. UU.

"A pesar de las advertencias anteriores, las fuerzas pro-régimen entraron en la zona de conflicto con un tanque, artillería, armas antiaéreas, vehículos técnicos armados y más de 60 soldados", dijo la coalición en un comunicado referido por la agencia de noticias Reuters.

Another US strike against pro-regime forces in Syria. Iranian-led militia medley been trying for weeks to advance vs Coalition positions. pic.twitter.com/y59x9GNUa6