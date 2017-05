Codevida denuncia que Gobierno de Venezuela suspendió diálisis peritoneales y trasplantes de riñón: 6.200 personas estarían en riesgo por la medida

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) denunció que al menos 6.200 venezolanos se encuentran en riesgo por la decisión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) de suspender la diálisis peritoneales y los transplantes de riñón en el país.

A través de un comunicado, Codevida destaca que "la suspensión de diálisis peritoneal y la interrupción de trasplantes en el país, así como la ausencia de inmunosupresores para las personas trasplantadas es solo una muestra del colapso del sistema de salud en Venezuela".

"Desde Codevida rechazamos rotundamente estas dos medidas que ponen en riesgo a más de 6.200 personas, 5.000 de ellas estaban esperanzadas ante la posibilidad de recibir un trasplante que mejoraría su calidad de vida, y hoy ven truncado su futuro. Mientras que 1.500 personas reciben diálisis peritoneal, un procedimiento que se realiza con un catéter en el ombligo el paciente, durante las noches en el domicilio del paciente mientras duerme, a fin de no alterar su rutina diaria. 50% de estas personas no tienen otra opción de diálisis porque tienen obstruidos el acceso a los conductos por los que circula la sangre. Estamos hablando de 750 venezolanos que necesitan la diálisis peritoneal para mantenerse con vida. Sumado a 14 niños que viven en el interior del país, y si no cuentan con este procedimiento tendrían que mudarse a Caracas para optar por la hemodiálisis en el JM de los Ríos, único centro hospitalaria que realiza el procedimiento pediátrico", indica el comunicado.

"Hacemos un llamado principalmente al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab quien debe emitir un pronunciamiento inmediato ante la violación del Derecho a la Salud y a la Vida de estas personas, trasgrediendo el artículo 83 de la Constitución. Ante esta lamentable situación Codevida evaluará en los próximos días junto a la organización no gubernamental, Amigos Trasplantados de Venezuela las acciones a tomar para exigir el derecho a la salud y la vida de las personas afectadas. Hemos hecho llegar un comunicado de urgencia a las Naciones Unidas, específicamente a la relatoría de la salud informándoles sobre estos anuncios del Gobierno Nacional, y advirtiéndoles el riesgo que esto constituye", concluye la comunicación.

Gobierno ha decidido desamparar a 6.500 venezolanos al suspender la diálisis peritoneal y los trasplantes de riñón https://t.co/BZtEtPaL3j pic.twitter.com/n5HIdezpjh — Codevida (@codevida) 31 de mayo de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

