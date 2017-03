Colombia desmiente que un helicóptero venezolano aterrizara en su territorio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia desmintió este miércoles que un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Venezuela aterrizara de forma no autorizada en territorio colombiano.



En un escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que una comisión de la Dirección de Soberanía Territorial de la Cancillería se desplazó a la zona y, con el apoyo del Ejército Nacional, pudo constatar que ese aterrizaje no se produjo en territorio colombiano.



El alcalde de la localidad fronteriza de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, denunció ayer a varios medios locales que un helicóptero venezolano había aterrizado de forma no autorizada.



El equipo de la Cancillería que se desplazó hasta la zona tomó en consideración la información testimonial y gráfica disponible para llegar a la conclusión de que no se produjo ese incidente.

Colaboración EFE

