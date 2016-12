Colombia desvirtúa informe de Bolivia sobre responsables de la tragedia aérea de Chapecoense

El director de la Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, dijo este viernes que Bolivia no tiene la facultad, ni la competencia para dar resultados de la investigación del avión de Lamia que se accidentó el pasado 28 de noviembre cerca de Medellín (noroeste) y que dejó 71 muertos.



Bocanegra aclaró que Colombia es el país líder de esta investigación, en la que ya se tiene avances para entregar primeros resultados oficiales.



"Bolivia no tiene la facultad, no tiene la competencia, por la base, para dar resultados oficiales de la investigación. El país líder de esta investigación es Colombia", aseguró Bocanegra en entrevista con RCN Radio.



El funcionario dijo además que el próximo lunes la Aeronáutica Civil convocará una rueda de prensa, con el propósito de dar un informe especial preliminar sobre la tragedia en la que murieron 19 jugadores de la plantilla del club de fútbol Chapecoense de Brasil, y "esa información es la oficial", enfatizó Bocanegra.

"Este es el primer informe preliminar, pero tiene muchos elementos de avance que permite conclusiones oficiales que ya se penden tomar como versiones oficiales, no como versiones de otra índole", manifestó el funcionario al referirse a las conjeturas que han salido desde Bolivia de los responsables del accidente.



El pasado 20 de diciembre el Gobierno de Bolivia afirmó que la culpa del accidente es de la aerolínea boliviana Lamia y del piloto de la aeronave que se estrelló, Miguel Quiroga, fallecido en el siniestro.



"Lo que ha acontecido con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa Lamia y el piloto", dijo en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros, al presentar los resultados de una investigación gubernamental.



"Con Todo el respeto por Bolivia, yo quisiera entender que eso fue un acto de imprudencia, de buena fe, pero de imprudencia", señaló Bocanegra.



Agregó que "esta es una actividad que esta medida por parámetros internacionales y lo que reglamenta la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) es que el país donde sucede el acontecimiento es el país de la investigación, de manera que lo que diga Bolivia a nosotros nos amerita todo el respeto, pero lo oficial es lo que se diga en Bogotá", puntualizó.

Colaboración EFE

