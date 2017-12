Comerciantes varguenses de manos atadas ante rebajas impuestas por el gobierno

En las zapaterías de Maiquetía, estado Vargas se observan largas colas tras la orden emitida por la Sundde de vender su mercancía con un descuento del 50 %, medida afectó a 18 de las 24 zapaterías que funcionan en el casco comercial de la entidad costera, reseña El Pitazo.

Las personas llegan desde la madrugada para poder llevarse al menos un par de zapatos aunque la mayoría de los comercios han abierto después del mediodía.

“Hay que aprovechar estas oportunidades. Uno no es rico para comprar esos zapatos de más de un millón de bolívares. Los dueños de estas tiendas se volvieron locos. Menos mal que llegó el Gobierno para meterlos en cintura”, declaró a ese medio, Mayerling Díaz, mientras esperaba en el Pasaje El Cristo que abrieran el local de zapatos infantiles.

Ella llegó a las cuatro de la madrugada y las ventas supervisadas por el ente del Gobierno permitieron la adquisición de hasta dos pares de zapatos por comprador, mientras las tiendas eran custodiadas por funcionarios de Polivargas y de la Guardia Nacional (GN).

“Esto es un verdadero abuso. En este país ningún comerciante puede invertir porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica. Aquí hay zapatos importados y cuando se saca la factura quieren que uno los venda a precio de dólar oficial, aunque sepan que no hemos recibido dinero para ello (…) esto es fiesta hoy y hambre para mañana. Perderán su empleo las vendedoras y nosotros nos veremos obligados a cerrar para poder reponernos”, cuestionó el propietario de una zapatería en Maiquetía, que no quiso ser identificado.

Redacción NTN24 Venezuela

