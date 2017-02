Grammy 2017: Adele se corona con el premio a Canción del año en la edición número 59

En la 59 edición de los premios Grammy este domingo la cantante británica Adele se ganó todos los aplausos tras coronarse con el premio a Canción del año, además consiguió el galardón por el Mejor album pop con '25' en el Staples Center de Los Ángeles (California).

Chance The Rapper se alzó con el premio Grammy a Mejor Artista Nuevo, mientras que en la categoría de Mejor Canción Pop a Dúo el galardón fue para Twenty One Pilots, en esta categoría estaba nominada una de las favoritas de la noche, 'Work' de Rihanna y Drake.

Como era de esperarse Beyoncé se alzó con el premio a mejor álbum urbano contemporáneo con ‘Lemonade’, mientras que el premio para el mejor Album rock es para Cage the Elephant por 'Tell Me I'm Pretty'.

Mientras que el dúo mexicano Jesse & Joy obtuvo este domingo el primer Grammy de su carrera, al mejor álbum de pop latino, por su disco "Un besito más", anunció la Academia de la Grabación. Los hermanos poseen también seis premios Grammy Latino.

Por su parte, el artista británico David Bowie, fallecido en enero del año pasado, hizo pleno y logró los cinco Grammy póstumos a los que aspiraba en la 59 edición de los premios más relevantes de la industria de la música.

Bowie se impuso en las categorías de mejor canción rock ("Blackstar"), mejor actuación rock y mejor álbum de música alternativa.

La gala, conducida por el humorista británico James Corden, contará con las actuaciones de Adele, Lady Gaga, Metallica, Katy Perry, William Bell, Chance The Rapper, Gary Clark Jr., Daft Punk, Alicia Keys, Bruno Mars, Maren Morris, Anderson .Paak, Sturgill Simpson, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Keith Urban y The Weeknd, entre otros.

La Academia de la Grabación tiene previsto un sentido tributo a los fallecidos George Michael y Prince, además de un segmento especial protagonizado por Demi Lovato junto a Andra Day, Tori Kelly y Little Big Town para homenajear a los Bee Gees y el 40 aniversario de la banda sonora de "Saturday Night Fever".

Colaboración EFE- Redacción NTN24