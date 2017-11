Comité de Familiares de Presos Políticos venezolanos desmienten su presencia en el diálogo

Yamile Saleh y Giannina de Valles, madres de los presos políticos Lorent Saleh y Gabriel Valles, desmintieron que el Comité de Familiares de Presos Políticos hayan asistido al proceso de diálogo que se realiza en República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana.

En entrevista con El Nacional, Yamile Saleh manifestó que “es falso que la mayoría cree en esa mesa de negociación. Los presos han manifestado que no se los puede seguir chantajeando, porque no pueden aceptar cualquier juego que se le ocurra al gobierno”, mientras que Valles señaló “pueden hablar sobre políticas económicas o condiciones electorales pero la dignidad y los derechos no se negocian”.

Cabe resaltar que, pese a que los representantes de la oposición venezolana han dicho que van a abogar en el diálogo por los presos políticos, familiares de estos y organizaciones como el Foro Penal han puesto en duda que esto sea así.

Información El Nacional/Redacción NTN24 Venezuela