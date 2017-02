¡Como en los viejos tiempos! Paul MacCartney y Ringo Starr vuelven a grabar juntos

Como en los viejos tiempos, así fue el reencuentro de los dos ‘ex beatles’ que siguen vivos, Ringo Starr y Paul MacCartney se juntaron este fin de semana en un estudio musical para grabar.

El ex integrante de la banda británica The Beatles, Ringo Starr, invitó a su excompañero de banda, Paul MacCartney a trabajar en su nuevo álbum.

Starr hizo público el encuentro por medio de sus redes sociales, donde publicó una fotografía de los ‘ex beatles’ y agregó “Gracias por venir y tocar, buen bajo. Te quiero amigo, paz y amor”.

VEA TAMBIÉN - ¡Siguiendo el paso de su madre! Madonna comparte video de las gemelas que adoptó cantando en pijama

Bruce Sugar, el productor que ha trabajado en los últimos trabajos de Ringo, también publicó en su página de Facebook una fotografía de la inesperada reunión.

Se espera que el álbum que fue grabado por los dos artistas y al que se sumó Joe Walsh, exmiebro de la agrupación ‘The Eagles’, salga este año, sin embargo no se ha confirmado la fecha de su lanzamiento.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO