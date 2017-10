Con cover de ‘Free Fallin’’, Coldplay y Peter Buck rindieron emotivo tributo a Tom Petty

Este lunes en la noche, la banda británica Coldplay que continúa su gira ‘A Head Full of Dreams’, se presentó en Portland, en Estados Unidos, donde realizó un tributo al legendario músico Tom Petty, quien falleció este lunes a los 66 años.

Primero, la agrupación pidió a la audiencia que realizaran un minuto de silencio, por las víctimas del tiroteo en Las Vegas y por los afectados en Puerto Rico, tras el paso del huracán María.

Luego, la agrupación invitó al escenario a Peter Buck de REM para hacer un cover de la reconocida ‘Free Fallin’’ del álbum debut de Petty, ‘Full Moon Fever’.

Peter Buck joined the band for this wonderful rendition of Freefalling by Tom Petty.

