“En este preciso segundo, Mick Jagger sigue siendo mi héroe": Steven Tyler de Aerosmith confiesa su admiración por el vocalista de The Rolling Stones

El fundador de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler, confesó que siente admiración por el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, a quien ve como “un héroe”. Durante décadas, la prensa consideró a las dos agrupaciones y a sus líderes como rivales.

"Era mi héroe. Durante un periodo de seis o siete años me daba miedo decírselo a los reporteros, así que siempre solía decir: 'No, no lo es'. Pero después, finalmente salí del armario y dije: '¡Claro que lo es, maldita sea!'. Al día de hoy, en este preciso minuto, en este preciso segundo, Mick Jagger sigue siendo mi héroe", aseguró Tyler durante una entrevista para una revista.