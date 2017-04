Congresista demócrata advierte que si los republicanos tratan de votar reforma sanitaria antes del sábado, no apoyará medida para prevenir cierre del Gobierno

El congresista y líder demócrata de Estados Unidos, Steny Hoyer, advirtió a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que en caso de que los republicanos traten de realizar una votación de la reforma sanitaria del presidente Donald Trump, este viernes o el sábado, se opondrá a la medida para evitar el cierre del Gobierno por una semana.

VEA TAMBIÉN→ ¿Qué es el 'cierre de Gobierno' y por qué Donald Trump tiene pocos días para evitarlo?

“Si los republicanos anuncian su intención de traer su dañino proyecto de ley TrumpCare a la Cámara mañana o el sábado, me opondré a la Resolución Continua de una semana y recomendaré a los demócratas de la Cámara que también se opongan”, dijo Hoyer.

“Si los republicamos buscan este camino partidista de obligar a los americanos a pagar más por menos y de destabilizar el sistema de salud de nuestro país -sin si quiera saber cuánto costará su ley- deberían estar preparados para pasar su Resolución Continua de una semana por su cuenta”, añadió el congresista.

Dijo además que los republicanos luchan para conseguir los votos para pasar una ley que va a quitar la cobertura de salud de 24 millones de americanos y que permitirá la discriminación contra quienes tienen condiciones preexistentes.

Redacción NTN24

If House GOP brings #TrumpCare to the Floor this week, I will oppose short-term CR. Read my statement here: https://t.co/0kWGmmm9kD pic.twitter.com/PL4A46BHF2