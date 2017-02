Congresistas peruanos presentan proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo

Las congresistas del Frente Amplio de izquierda, Indira Huilca y Marisa Glave, presentaron este martes en el parlamento peruano un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, informó el movimiento político Nuevo Perú, al que pertenecen ambas legisladoras.

La iniciativa legislativa, titulada ‘matrimonio civil igualitario’, contempla la constitución de matrimonios entre personas homosexuales "con el fin de hacer vida común y compartir el hogar, derechos, deberes y responsabilidades".

También establece la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan acceder en conjunto a un seguro de salud, compartir bienes, y brindarse protección mutua, entre otros derechos que la legislación peruana actual prevé en el marco del matrimonio.

El proyecto tiene también el apoyo de los congresistas oficialistas Alberto de Belaunde y Carlos Bruce, autores del proyecto de ley para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo, que fue archivado anteriormente en distintas comisiones del Congreso.

El texto, presentado en coincidencia con el día de San Valentín, fue elaborado sobre la base de una propuesta del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y enriquecido posteriormente con aportes de diversos colectivos y activistas.

VEA TAMBIÉN → Expresidente Alejandro Toledo apela la orden de prisión en su contra por caso de sobornos de Odebrecht

La norma también está respaldada por organizaciones sociales y colectivos civiles que defienden los derechos de los homosexuales, como la Asociación Más Igualdad Perú, el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y la Red Peruana de Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB).

Huilca explicó en una conferencia de prensa en el Congreso que el proyecto de ley busca "equiparar los derechos que ya están reconocidos para las parejas heterosexuales y hacerlos extensivos a las parejas homosexuales".

"La discriminación contra las personas por su orientación sexual sigue vigente de forma muy cruda. Ojalá que este proyecto, si se discute y se valora su esencia, pueda ayudar a combatirla y hacernos avanzar hacia la igualdad, que es la meta para reconocernos en nuestra diversidad", remarcó Huilca.

Por su parte, el conservador congresista fujimorista Carlos Tubino afirmó este martes que no le ve mucho futuro a ese proyecto de ley porque "no es el sentir de la mayoría de peruanos", y añadió que el "el matrimonio igualitario no tiene como fin la formación de nuevos ciudadanos, que el Estado protege".

Colaboración EFE

MÁS NOTICIAS ↓