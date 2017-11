Conmovedor homenaje de Christina Aguilera a Whitney Houston en los American Music Awards

La cantante Christina Aguilera protagonizó un sentido homenaje a la fallecida Whitney Houston en los premios American Music Awards que se realizaron este domingo en Los Ángeles.

En el tributo, que se realizó por el 25 aniversario del estreno de la exitosa película y banda sonora "The Bodyguard" de Houston, Christina Aguilera cantó versiones de temas como "I Will Always Love You" o "Run To You", entre otras.

La cantante Pink, quien también se presentó en la ceremonia, se refirió a la actuación de Aguilera y a un poco de su reacción, la cual ha sido interpretada de manera negativa por unas cuantas personas en redes sociales, y dijo que está “asombrada del talento de Christina”.

YouTube / Lesley Moran

“A los AMAS, a la hermosa familia de Whitney, muchas gracias por esta increíble oportunidad, por hacer realidad el sueño de una niña. Pasé el mejor momento de mi vida y espero haberte hecho sentir orgullosa, Whitney”, dijo Aguilera tras la presentación.

Houston, de 48 años, fue encontrada muerta en el baño de su hotel en febrero de 2012 en vísperas de los premios Grammy. Un forense dictaminó que murió por ahogamiento accidental, en el que el consumo de cocaína y las enfermedades cardíacas colaboraron, según reseña la agencia AFP.

Redacción NTN24