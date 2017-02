¡Conmovedora dedicatoria! Coldplay ofrece su apoyo al rescate de migrantes que atraviesan el Mediterráneo

La agrupación británica Coldplay dedicó un conmovedor video en el que muestra su apoyo a la ONG maltesa Migrant Offshore Aid Station (Moas), encargada de la búsqueda y rescate de los inmigrantes y refugiados que aventuran en el mar Mediterráneo.

El clip de un minuto titulado ‘Rescue Humanity’ fue presentado por la ONG, allí el vocalista de la banda, Chris Martin, interpreta partes de la canción ‘Don’t panic’ del álbum ‘Parachutes’.

Los británicos compartieron el videoclip en sus redes sociales y afirmaron que el apoyo a la ONG se debe a que “Rescata cada año a miles de personas que se arriesgan a morir en el mar buscando una vida mejor. Pero por un accidente geográfico, esas personas podrían ser nosotros y nosotros podríamos ser ellos”.

.@moas_eu rescue 1000s who risk death searching for a better life. We’re proud to support their life-saving work. https://t.co/Q6BQ0rbsY2 pic.twitter.com/PF9OUo2jYx