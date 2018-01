Conozca la lista de ganadores de la 60 entrega de los Premios Grammy

La ciudad de Nueva York se convirtió este domingo en la capital mundial de la música al acoger la gala de la 60 edición de los Premios Grammy, en los que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoce el trabajo de los mejores exponentes de la industria musical.

NTN24 le presenta lista de ganadores de la 60° entrega de los premios Grammy este domingo en Nueva York.

Mejor álbum del año:

"24K Magic", Bruno Mars

Mejor álbum pop latino:

"El Dorado", Shakira

Mejor álbum de rock, urbano y alternativo latino:

"Residente", Residente

Mejor álbum tropical latino:

"Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música regional mexicana:

"Arriero Somos", Aída Cuevas

Mejor álbum de jazz latino:

"Jazz Tango", Pablo Ziegler Trío

Mejor composición instrumental:

"Three Revolutions", Arturo O'Farrill, compositor (Arturo O'Farrill & Chucho Valdés)

Mejor paquete de grabación:

"El Orishá de la Rosa", Magín Díaz

Grabación del año (mejor canción):

"24K Magic", Bruno Mars

Canción del año (compositor):

"That's What I Like" de Bruno Mars

Mejor nuevo artista:

Alessia Cara

Mejor interpretación pop individual:

"Shape Of You", Ed Sheeran

Mejor álbum de rap:

"DAMN.", Kendrick Lamar

Mejor álbum de música alternativa:

"Sleep Well Beast", The National bur

Mejor álbum de rock:

"A Deeper Understanding", The War On Drugs

Mejor interpretación pop dúo/grupo:

"Feel It Still", Portugal. The Man

Mejor álbum pop vocal tradicional:

"Tony Bennett Celebrates 90"

Mejor álbum pop vocal:

"Divide", Ed Sheeran

Mejor álbum dance/electrónico:

"3-D The Catalogue", Kraftwerk

Mejor álbum urbano contemporáneo:

"Starboy", The Weeknd

Mejor álbum de R&B:

"24K Magic", Bruno Mars

Mejor álbum de jazz vocal:

"Dreams And Daggers", Cecile McLorin Salvant

Mejor álbum de jazz instrumental:

"Rebirth", Billy Childs

Mejor banda sonora:

"La La Land"

Canción compuesta para un medio audiovisual:

“How Far I’ll Go”, Lin-Manuel Miranda

Mejor álbum hablado:

“The Princess Diarist” - Carrie Fisher

Productor del año, no clásico:

Greg Kurstin

Mejor video musical:

"Humble", Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap/canto:

Kendrick Lamar y Rihanna

Mejor álbum country:

ChrisStapleon

