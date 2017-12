Conozca la lista de nominados a los premios Globo de Oro 2018 en su versión número 75

Durante la mañana del 11 de noviembre se dio a conocer la lista de los nominados a los premios Globo de Oro que celebrará su edición número 75 el próximo 7 de enero en California, EE. UU., y que tendrá como anfitrión de ceremonia al comediante Seth Mayers.

Las categorías y los nominados fueron anunciados por Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell and Sharon Stone durante una reunión en el Hotel Beverly Hilton. La premiación de los Globo de Oro, es la ceremonia que reconoce logros tanto de cine como de televisión.

A continuación, la lista de nominados:

Mejor actuación de un actor en una serie limitada o película para televisión:

Robert De Niro, 'El mago de las mentiras'

Jude Law, 'El joven papa'

Kyle MacLachlan, 'Twin Peaks'

Ewan McGregor, 'Fargo'

Geoffrey Rush, 'Genius'

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión:

'Big Little Lies'

'Fargo'

'Feud: Bette y Joan'

'The Sinner'

'Top of the Lake: China Girl'

Interpretación realizada por un actor en un papel secundario en una serie, serie limitada o película para televisión:

Alfred Molina, 'Feud'

Alexander Skarsgard, 'Big Little Lies'

David Thewlis,' Fargo'

David Harbor, 'Stranger Things'

Christian Slater, 'Mr. Robot'

Mejor película animada

' The Boss Baby'

'The Breadwinner'

'Ferdinand '

'Coco'

'Loving Vincent'

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia:

Pamela Adlon, ‘Better things’

Alison Brie, 'GLOW'

Issa Rae, 'Insecure'

Rachel Brosnahan, 'La maravillosa señora Maisel'

Frankie Shaw, SMILF

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en una serie, serie limitada o película para televisión:

Laura Dern, 'Big Little Lies'

Ann Dowd, 'La historia de la sirvienta'

Chrissy Metz, 'This is Us'

Michelle Pfeiffer, 'El mago de las mentiras'

Shailene Woodley, 'Big Little Lies'

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia:

Anthony Anderson,'Black-ish'

Aziz Ansari maestro de ninguno

Kevin Bacon, 'I Love Dick'

William H. Macy, 'desvergonzado'

Eric McCormack, 'Will y Grace'

Mejor actuación de una actriz en una serie limitada o película para televisión:

Jessica Biel, 'The Sinner'

Nicole Kidman, 'Big Little Lies'

Jessica Lange, 'Feud: Bette y Joan'

Susan Sarandon, 'Feud: Bette y Joan'

Reese Witherspoon, 'Big Little Lies'

Mejor serie de televisión - Comedia:

Anthony Anderson, 'Black-ish'

Aziz Ansari 'Maestro de ninguno'

Kevin Bacon,'I Love Dick'

William H. Macy, 'desvergonzado'

Eric McCormack, 'Will y Grace'

Mejor banda sonora original - Película:

Carter Burwell, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Alexander Desplat, 'The Shape of Water'

Jonny Greenwood, 'Phantom Thread'

John Williams, 'The Post'

Mejor guión - Película:

'The Shape of Water '

'Lady Bird'

'The Post'

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

'Juego de Molly'

Mejor película - Idioma extranjero

'Una Mujer Fantástica', Chile

'First They Killed My Father', Cambodia

'In the Fade', Germany/France

'Loveless', Russia

'The Square', Sweden/Germany/France

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama:

Caitriona Balfe, 'Outlander'

Claire Foy, ‘The Crown’

Maggie Gyllenhaal, 'The Deuce'

Katherine Langford, '13 Reasons why'

Elisabeth Moss, 'The Handmaid's Tale'

Mejor actuación de un actor en una película - Musical o comedia:

Steve Carell, 'Batalla de los Sexos'

Ansel Elgort, 'Baby Driver'

James Franco, 'El Desastre Artista'

Hugh Jackman, 'El Mejor Showman'

Daniel Kaluuya, 'Get Out'

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en una película:

Willem Dafoe, 'El proyecto de Florida'

Armie Hammer, 'Llámame por tu nombre'

Richard Jenkins, 'La forma del agua'

Christopher Plummer, todo el dinero del mundo

Sam Rockwell, tres carteles fuera de Ebbing, Missouri

Mejor serie de televisión - Drama:

'The Crown'

'Juego de tronos'

'The Handmaid's Tale'

'Stranger Thing's

'This is us'

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en una película:

Mary J. Blige, 'Mudbound'

Hong Chau, 'Downsizing'

Allison Janney, 'Yo, Tonya'

Laurie Metcalf, 'Lady Bird'

Octavia Spencer, 'La forma del agua'

Mejor actuación de una actriz en una película - Drama:

Jessica Chastain, 'El juego de Molly'

Sally Hawkins, 'La forma del agua'

Frances McDormand, 'Carter Burwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Meryl Streep, 'El puesto'

Michelle Williams, 'Todo el dinero del mundo'

Mejor director - Película:

Guillermo del Toro, 'La forma del agua'

Martin McDonagh,'Carter Burwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Christopher Nolan, 'Dunkerque'

Ridley Scott,' Todo el dinero del mundo'

Steven Spielberg, T'he Post'

Mejor película - Drama:

'Llámame por tu nombre'

'Dunkirk'

'The Post'

'La forma del agua'

'Carter Burwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia:

Judi Dench, 'Victoria y Abdul '

Margot Robbie, 'Yo, Tonya'

Saoirse Ronan, 'Lady Bird'

Emma Stone, 'Batalla de los sexos'

Helen Mirren, 'The Leisure Seeker'

Mejor película - Comedia o musical:

'El artista del desastre'

'Salí'

'The Greatest Showman'

'Yo, Tonya'

'Lady Bird'

Mejor actuación de un actor en una película - Drama:

Timothée Chalamet, 'Llámame por tu nombre'

Daniel Day-Lewis, 'Phantom Thread'

Tom Hanks, 'The Post '

Gary Oldman, 'La hora más oscura'

Denzel Washington, 'Roman J. Israel, Esq.'

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama:

Sterling K. Brown, 'Somos'

Freddie Highmore, 'El buen doctor'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Liev Schreiber, 'Ray Donovan'

Jason Bateman, 'Ozark'

