Consecomercio: "Un aumento salarial implica más inflación, más problemas y más desabastecimiento"

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, indicó que el 40 % del aumento salarial decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado el 31 de diciembre, “no corresponde con la realidad del país”.

Señaló que el aumento salarial causa "pánico" en los habitantes del país. "En este país al igual que en el resto del mundo un aumento salarial implica más inflación, más problemas y más desabastecimiento", dijo Uzcátegui durante una entrevista concedida a Unión Radio.

Uzcátegui explicó que los cinco aumentos salariales realizados por el Ejecutivo Nacional en el 2017 no tienen relación con la estructura de costo empresarial.

"El presidente y el resto del gabinete no comprenden que los cambios no son incrementos salariales. Lo necesario es dejar de emitir dinero inorgánico, dejar de tomar medidas que no venga acompañadas de un verdadero estímulo de la producción", explicó.

Este martes 2 de enero entra en vigencia el aumento del salario mínimo que se encuentra en 248.510 bolívares y el cesta ticket en 549.000 bolívares, quedando de esta manera el ingreso mínimo integral en 797.510,4 bolívares.

