Constituyente juramenta este miércoles a gobernadores electos: Opositores aseguran que no se subordinarán

La Asamblea Nacional Constituyente reprogramó para este miércoles una sesión para juramentar a los gobernadores electos durante las elecciones regionales 2017. El acto inició luego de la 1:00pm.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, junto a Tania D´ Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas hicieron acto de presencia, entre aplausos y vítores de los asistentes. Allí Lucena presentó el informe final de los resultados electorales.

"Estamos muy contentos cuando un proceso electoral se llevó a cabo de manera impecable y no puede sino llenarnos de satisfacción", sostuvo desde la tribuna de oradores.

El rector del CNE Luis Emilio Rondón, de postura alejada a las rectoras no acudió al acto.

Cabe resaltar que, los parlamentos regionales han dicho que no reconocerán a los gobernadores que no se juramenten ante la Asamblea Constituyente de Maduro, mientras que la coalición opositora manifestó durante toda la campaña electoral que no se presentarían ante este poder.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró que sus cinco candidatos electos como gobernadores el pasado domingo no jurarán el cargo ante la Constituyente y solo se someterán a lo establecido en la Constitución.

