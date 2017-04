Continúan las manifestaciones en Paraguay contra el proyecto de reelección del presidente Horacio Cartes

Las manifestaciones callejeras de estudiantes secundarios y universitarios contra el proyecto de reelección del presidente Horacio Cartes continuaron este viernes en Paraguay, donde la oposición se niega a participar de una mesa de diálogo hasta tanto el gobierno retire ese proyecto.

En las calles de Asunción no cesan las concentraciones estudiantiles y de ciudadanos con pancartas que dicen "No al golpe" o "No a la enmienda", mientras el presidente Cartes insiste en el diálogo pero sin renunciar su proyecto de que el Congreso apruebe una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.

Ante la tensión política y social, el portavoz del jefe de Estado, Hugo Velázquez, también presidente de la cámara de Diputados, dijo el viernes que la población podía iniciar en calma los feriados de Semana Santa.

"Les garantizo que no se tratará el proyecto la próxima semana", expresó.

El diputado dijo que insistirán para que los opositores del partido Liberal acudan al diálogo que inició Cartes el miércoles a pedido del papa Francisco tras los violentos incidentes contra la enmienda por la reelección. La oposición sostiene que la reforma solo puede ser decidida por una asamblea constituyente.

A la reunión del viernes en la sede del Seminario Metropolitano solo asistieron Cartes y los aliados del oficialismo.

En caso d aprobarse la reforma, Cartes quedará automáticamente habilitado a presentarse en las elecciones presidenciales de abril de 2018. El beneficio se extiende al expresidente izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), su aliado coyuntural.

Representantes del partido Liberal, el mayor de la oposición, y de Avanza País, cuya fuerza -de izquierda moderada- controla la intendencia (alcaldía) de la capital, se negaron a volver a la mesa de negociaciones y acusaron a Cartes de buscar "la desmovilización de la ciudadanía"

Hace una semana, 25 senadores aliados al presidente -sobre un total de 45- aprobaron en forma irregular y sorpresiva el proyecto de cambio de la Constitución tras desconocer la autoridad del titular opositor de la cámara.

El hecho desató una furiosa reacción de manifestantes que asaltaron e incendiaron el Congreso, en hechos que dejaron un opositor muerto y 30 heridos.

También resultó herido el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, exrival de Cartes en las elecciones presidenciales de 2013 y que busca ser candidato en 2018.

Los partidarios de la enmienda acusaron a Alegre de haber iniciado los disturbios y presentaron una querella ante la fiscalía para tratar de enjuiciarlo.

Los seguidores de Cartes y Lugo buscan aprobar el proyecto de reelección por Diputados, de cómoda mayoría oficialista, para luego presentar un pedido de referéndum al tribunal electoral, que debería convocar al electorado en un término no mayor de tres meses.

La Constitución de Paraguay prohíbe la reelección del presidente y vicepresidente, tanto en forma consecutiva como alternada, como reaseguro contra el retorno de una dictadura tras los 35 años de gobierno de mano dura del general Alfredo Stroessner (1954-89).

Colaboración AFP