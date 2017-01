Corpoelec deja sin electricidad a la alcaldía de El Hatillo “por órdenes de arriba”

En horas de la tarde de este lunes el alcalde del municipio metropolitano El Hatillo, David Smolansky, denunció que funcionarios de la estatal Corpoelec suspendieron el servicio de luz eléctrica a esa institución tras las denuncias que hiciera sobre la falta de alumbrado público y el aumento de la criminalidad.



Según Smolansky, mandatario por Voluntad Popular, los trabajadores de Corpoelec le manifestaron que recibían instrucciones superiores. De inmediato procedió a realizar la denuncia a través de las redes sociales.

"Si fuera por nosotros, no la cortamos, pero es una orden de arriba (...) si no lo hago, me botan", funcionario de @Corpoelecinfo