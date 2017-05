Creadores de "El Chigüire Bipolar": "Lo de Maduro no es realismo mágico, sino trágico"

Los creadores del medio digital de noticias satíricas sobre la realidad de Venezuela "El Chigüire Bipolar", que recibieron este miércoles el Premio Havel a la Disidencia Creativa, creen que "lo del presidente venezolano Nicolás Maduro no es realismo mágico, sino trágico".



En una entrevista con Efe, Oswaldo Graziani, Juan Andrés Ravell y Elio Casale explicaron que, aunque por su manera de ser el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez daba "más material para la comedia", Maduro por su "torpeza política" también da alas al humor más sarcástico sobre la dura realidad en el país.



Aunque Maduro "es más gris" que Chávez, "tiene mucho de lo que llamamos comedia involuntaria", agregó Graziani.

"Por ejemplo, hace poco salió un vídeo de Maduro hablándole a unas vacas y, claro, ahí ya casi no tenemos trabajo que hacer", dijo el cómico entre risas.



Para Casale, lo cómico de Maduro "es el coeficiente intelectual para comenzar: es un personaje políticamente burdo y la torpeza siempre es buen material para la comedia".



Graziani explicó que el origen de "El Chigüire", con 1,7 millones de seguidores en Twitter dentro y fuera de Venezuela, fue "muy orgánico".



La "despedida del último joven que queda en Venezuela" o "Maduro juega partida de UNO él solo, pone sus propias reglas y pierde", son algunas de las noticias del portal.



Con su proyecto, creen haber llegado a la juventud venezolana, que no suele acceder a determinado periodismo independiente y encuentra en la página satírica difundida por las redes sociales, más allá de información, entretenimiento.



"Hacemos noticias falsas de humor, pero nos tomamos la información muy en serio", agregó Ravell.

Preguntado sobre los límites del humor, el cómico dijo que "una forma de no equivocarse es siempre poner en la diana al poderoso en vez de la víctima".

"No nos reiríamos nunca ni de la hambruna ni de la crisis de medicinas que vive el país", añadió.



En la entrevista con Efe, los premiados destacaron que lo que más les felicitan es saber reirse tanto del Gobierno como de la oposición venezolana porque "el absurdo puede estar en todas partes", dijo Graziani.



Los tres fundadores de "El Chigüire", que lleva ese nombre por un roedor oriundo de los llanos de su país, viajaron a recoger el galardón a Noruega, un país con un claro denominador común con Venezuela: el petróleo, aunque las similitudes no vayan mucho más allá.



"En países donde la democracia está muy asentada, si de repente llega el petróleo, entonces habrá madurez para gestionarlo de forma responsable. Pero en países con escasa democracia, llenos de corrupción, etc, el oro negro se convierte seguro en un problema", consideró Graziani.



El anuncio del premio Havel les llegó por correo electrónico, por lo que investigaron sobre el mismo y sobre la Human Rights Foundation (HRF) por el "miedo paranoico de que fuera una estrategia del Gobierno para sustraer información", contó Graziani.

El galardón "más que felicidad, trae motivación", agregó.



Ravell destacó que "no existen premios así en Venezuela".



"Nunca me había sentido disidente, pero que el premio sea a la disidencia creativa nos gusta, porque es lo que pretendemos", añadió, "y Venezuela necesita una buena noticia".



Los humoristas, que se dijeron seguidores de las noticias de "El Mundo Today", diario digital que escruta España con la misma línea humorística, se mostraron escépticos sobre la posibilidad que se convoquen prontas elecciones en Venezuela, que a su juicio es la mejor forma de solucionar la crisis que atraviesa.

Colaboración EFE

