Cristiano Ronaldo, gana el premio 'The Best' y se convierte en el mejor jugador del 2016

Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid, ha sido galardonado este lunes con el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, galardón que añade al Balón de Oro que le entregó en diciembre la publicación 'France Football'.



En una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Cristiano Ronaldo, que posee cuatro Balones de Oro, encontró un nuevo reconocimiento por el que él mismo consideró mejor año de su carrera.



El jugador de Madeira coronó 2016 con la consecución con el Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa -no jugó en Trondheim ante el Sevilla por lesión- y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.

Por otra parte, el Atlético Nacional, el equipo colombiano que pidió la atribución de la Copa Sudamericana al Chapecoense después de que este club brasileño sufriese un accidente de avión, recibió el premio 'Fair-Play' de la FIFA, en una ceremonia celebrada este lunes en Zúrich.

Cuando la expedición del Chapecoense se dirigía a Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana, el avión se estrelló el pasado 28 de noviembre, con un saldo de 71 muertos, 19 de ellos jugadores del modesto equipo brasileño.

Colaboración EFE/AFP