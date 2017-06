Cristiano Ronaldo rompe el silencio y habla de la relación que tiene con su rival Lionel Messi

Previo a la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y el Juventus este sábado en Cardiff, Cristiano Ronaldo dio una entrevista a un medio latinoamericano en donde habló de su carrera futbolística, su hijo y lo que piensa acerca de Lionel Messi, rival con el que siempre se le ha comparado y hasta ha generado divisiones en los aficionados del fútbol.

"Me gusta verlo jugar, a mí me gusta ver a todos los buenos jugadores. Messi es uno de ellos, es un crack, me gusta y disfruto mucho con él", afirmó el jugador portugués.

"La prensa nos quiere vender, quiere hacer su negocio. Es normal. No es sólo en el fútbol, se ve en la Fórmula 1, se ve en el tenis. En cualquier deporte. Para la empresa es bueno", añadió.

"Tengo una relación muy buena con él. Para mí, un amigo es aquel al que vas a la casa, comen juntos y eso no es así, pero lo respeto y lo considero como compañero de profesión, no rival, esa palabra no me gusta”, continuó CR7.

"Nunca me ha hecho mal alguno, ni a mí ni a mi familia cómo me voy a disgustar con una persona que no me ha hecho nada. Cuando a él le preguntan de Cristiano, habla bien también”, finalizó.

Redacción NTN24

