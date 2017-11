Críticas en redes sociales a la cantante Selena Gómez por supuestamente haber doblado en su presentación en los American Music Awards

La cantante Selena Gómez sorprendió este domingo en la ceremonia de los American Music Awards, que se realizó en Los Ángeles, al presentar su nuevo sencillo ‘Wolves’, aunque hay algunos en redes sociales que aseguran que dobló en esta actuación.

“Si tan solo no hubiera doblado habría sido una gran presentación”, respondió un usuario a la cuenta de Twitter de los premios AMAs.

If only she didn't lip sync it 😭 would've been a great performance — Rob Conti (@hymnic) 20 de noviembre de 2017

“Me encanta cómo se ha formado un gran asunto sobre el hecho de que Selena Gómez no se ha presentado en un año y luego el show sale y dobla”, dijo otra persona.

“Estaba a punto de decir qué bueno era ver a los artistas cantando en vivo y no doblando… hasta que Selena Gómez salió”, añadió un usuario de redes sociales.

I was just about to say how nice it was to see all the performers singing live and not lip synching....until Selena Gomez came on... #AMAs pic.twitter.com/XQlMFue9on — J A (@jswarley29) 20 de noviembre de 2017

Sin embargo, hubo quienes defendieron a la artista, “¿pueden no criticar a Selena Gómez por su actuación porque aparentemente estaba doblando? Me gustaría verlos pasar por lo que ella tuvo que pasar el año pasado y actuar frente a millones”.

Can people not trash Selena Gomez about her performance because she was apparently lip synching? I'd like to see you go through what she has in the past year and perform in front of millions — READY TO CRY AND SCREAM WHILE WATCHING THE AMAS (@asian_repunzel) 20 de noviembre de 2017

Otros dijeron “¿es mi impresión o Selena Gómez se ve triste y deprimida en los AMAs? Al menos por las fotos y presentación que vi. Espero que esté bien”, expresó otro usuario de Twitter.

Otra de las sorpresas de la noche, también por cuenta de Gómez, fue su cambio de ‘look’, al debutar un color de pelo rubio.

Redacción NTN24

