¿Cuáles son las diferencias militares entre Corea del Norte y Estados Unidos?

El Gobierno de Corea del Norte quiere jugar con fuego, o ese es el mensaje que ha enviado a la comunidad internacional con la exposición de su arsenal militar y sus recurrentes ensayos de misiles balísticos.

Estados Unidos ha respondido con sanciones económicas, llamados al cese de las prácticas nucleares y con una pausada pero presente medición de fuerza bélica. Ante este escenario ¿qué tan factible es que Corea del Norte ejecute un ataque nuclear? ¿Tienen la capacidad militar y tecnológica para lograrlo? ¿Cuáles son las diferencias militares entre las dos naciones? Aquí las respuestas:

De acuerdo a los informes del Global Fire Power, Corea del Norte cuenta con 458 aviones de combate; 572 aviones de ataque; 100 de transporte y 20 helicópteros.

También cuenta con 5.025 tanques de combate; 4.100 vehículos blindados de combate; 2.250 unidades de artillería autopropulsada; 4.300 de artillería remolcada y 2.400 proyectores ‘Rocket’.

A nivel marítimo su Fuerza Naval dispone de 11 fragatas; 2 corvettes; 76 submarinos; 438 patrullas Craft. Corea del Norte no posee ni portaaviones ni destructores.

El Ejército estadounidense cuenta con mayores fuerzas a nivel terrestre, aéreo y marítimo que Corea del Norte: tiene 2.296 aviones de combate; 2.785 aviones de ataque; 5.793 aviones de transporte; 2.831 de entrenamiento y 947 helicópteros de ataque.

En defensa terrestre posee 5.884 tanques de combate; 41.062 vehículos blindados de combate; 1.934 unidades de artillería autopropulsada; 1.299 artillería remolcada y 1.331 proyectores ‘Rocket’.

Su frente marítimo alberga 19 portaaviones; 8 fragatas; 63 destructores; 70 submarinos; 13 patrullas de artesanía y 11 embarcaciones de minas, todos estos datos según Global Fire Power.

Pese a no contar con la tecnología ni con los recursos económicos suficientes para desarrollar más y mejor arsenal, Corea del Norte sí es uno de los países con la mayor cantidad de hombres al servicio de su Ejército: al menos 700 mil soldados están a disposición del régimen para responder ante cualquier amenaza de guerra.

Adicional a ellos hay 4.5 millones de norcoreanos registrados en la reserva, lo que aumentaría la cifra a más de 5 millones de guerreros.

Estas cifras supondrían que si el régimen norcoreano decidiera atacar Corea del Sur por tierra tuviera una ventaja de dos hombres a uno, esto según una reseña realizada por el portal digital de noticias Deutsche Welle (DW).

El Ejército estadounidense cuenta con al menos 1 millón 400 mil soldados, cifra que duplica las fuerzas norcoreanas, esto según un artículo del diario El Mundo de España. Sin embargo la reserva estadounidense es de 1 millón 100 mil, en contraposición a los 4 millones y medio de reservistas con los que cuenta el régimen de Kim Jong-un.

Pese a que la diferencia en números del personal militar es muy distante entre ambas naciones, Estados Unidos cuenta con un arsenal bélico muy superior al de los norcoreanos: de acuerdo al portal de noticias 24 horas de Chile, Washington tiene un aplastante presupuesto militar de 596 mil millones de dólares, mientras que Pyongyang podría llegar solo a los 6 mil millones de dólares.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, propuso en febrero de este año que el gasto militar aumente en por lo menos 9 %, es decir, 54.000 millones de dólares más para el 2017.

Hasta el momento se cree que Corea del Norte no tiene la capacidad suficiente para que uno de sus misiles llegue a suelo continental estadounidense, sin embargo sí es factible que pueda comandar un ataque de este tipo hacia sus adversarios más cercanos: Corea del Sur, Japón o incluso la isla de Guam, perteneciente a EE. UU. en el Pacífico, como amenazó recientemente.

Sus recurrentes ensayos balísticos tienen un objetivo: perfeccionar sus cohetes para alcanzar dimensiones intercontinentales y albergar capacidad nuclear.

De acuerdo a un reportaje publicado por el periódico estadounidense The Washington Post, el régimen de Kim Jong-un logró desarrollar bombas nucleares lo suficientemente pequeñas para albergarlas en sus misiles.

Citando a funcionarios del a Agencia de Inteligencia de Defensa de EE. UU., el impreso agrega una escandalosa información: Pyongyang tiene, por lo menos, unas 60 bombas atómicas.

Pero que posea estas bombas no quiere decir que tenga la tecnología suficiente para utilizarlas como arma de destrucción masiva. Según una investigación de The New York Times, Siegfriend S. Hecker, el director emérito del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, advirtió que Corea del Norte podría estar listo, tecnológicamente hablando, en 2026 para perfeccionar sus ojivas nucleares y, solo en ese caso, podría ejecutar un ataque a larga distancia.

Redacción NTN24

