"Estoy esperando a sentirme menos enojada, cuando esté lista hablaré": Uma Thurman sobre acoso sexual en Hollywood

Durante la premier de la película 'The Parisian Woman', la actriz estadounidense Uma Thurman fue cuestionada por un periodista del programa Access Hollywood sobre los casos de acoso sexual que rodean al productor Harvey Weinstein.

La intérprete le respondió al periodista "no tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo".

"Estoy esperando a sentirme menos enojada. Cuando esté lista, hablaré", agregó la actriz.

‘Pulp Fiction’ y ‘Kill Bill’ son dos de las peliculas más exitosas de la carrera de la actriz y producidas por Weinsten. El productor ha sido denunciado por más de 50 mujeres por abuso sexual.​