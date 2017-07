Cuerpos de seguridad decomisaron teléfonos y documentos personales durante allanamiento contra alcalde Omar Lares

El alcalde del municipio Campo Elías, Omar Lares, denunció que sus teléfonos y documentos personales fueron decomisados este domingo por los 200 funcionarios de seguridad que irrumpieron en su casa sin orden de allanamiento y, en consecuencia, no tiene acceso a sus cuentas en las redes y los bancos, según informó un comunicado de la alcaldía que Lares preside.

“Hacemos responsable de lo que allí escriban, lo que hagan en las cuentas bancarias esos valientes funcionarios que no hacen ese despliegue para acabar con el narcotráfico, pero sí para perseguir a los alcaldes demócratas, legítimos”, expresó parte del escrito.

En horas de la mañana anunciaron la recuperación de las cuentas de redes sociales.

Por otro lado, rechazaron que Juan Pedro Lares, hijo del alcalde, haya sido apresado y exigieron su inmediata liberación.

A continuación el comunicado:

La Alcaldía del Municipio Campo Elías informa que, al Alcalde Omar Lares, en el ataque despiadado del día de ayer domingo a su residencia, por parte de los 200 funcionarios de seguridad y el helicóptero, le fueron decomisados los teléfonos y todos sus documentos personales, en consecuencia no tiene acceso a sus cuentas en las redes, ni en los Bancos, hacemos responsable de lo que allí escriban, lo que hagan en las cuentas bancarias esos valientes funcionarios que no hacen ese despliegue para acabar con el narcotráfico, pero sí para perseguir a los Alcaldes Demócratas, legítimos, de manera que Omar Lares no tiene nada que ver con lo que se escriba en las redes hasta las 9:17 a.m. hora en la cual fueron recuperadas. Asimismo, exigimos la entrega de Juan Pedro Lares Rangel, cuyo único delito es ser hijo del Alcalde. Trabajo y Compromiso.

