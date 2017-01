“Cumplirás tu misión de igual manera”: El mensaje de la exmiss universo venezolana Dayana Mendoza a Mariam Habach

El domingo Venezuela entera esperaba con ansias que su representante en el concurso de belleza más importante del mundo quedara seleccionada entre las 13 semifinalistas y así estar más cerca de la octava corona del Miss Universo.

Sin embargo, la suerte no jugó a favor de Mariam Habach: su nombre no se escuchó en la preselección. El país observaba atónito y los mensajes de solidaridad y apoyo a la criolla no se hicieron esperar en redes sociales.

La exmiss universo Dayana Mendoza dedicó un post a través de su cuenta de Instagram a la rubia: “Deseo que lleves este aprendizaje en tu corazón y lo conviertas en una bola mega gigante de amor absoluto y perfecto, el mundo lo necesita”, escribió la reina de belleza.

La venezolana continuó deseando bendiciones para su compatriota y no dudó en decir que la joven de 21 años “cumplirá su misión de igual manera”.

Por su parte, la francesa Iris Mittenaere, de 24 años, fue proclamada como Miss Universo 2016 en Manila y devuelve a Europa la codiciada corona después de 26 años.

La representante de Haití, Raquel Pélissier, fue nombrada primera finalista, mientras la colombiana Andrea Tovar tuvo que conformarse con el tercer lugar.

