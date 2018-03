Demi Lovato celebró con una publicación en sus redes sociales seis años de sobriedad

La artista Demi Lovato ha compartido en redes sociales sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, su tratamiento de rehabilitación y las dificultades que se han presentado para poder conseguir su meta. En esta ocasión la cantante celebró seis años de sobriedad con una publicación.

"Acabo de cumplir oficialmente seis años sobria. Me siento agradecida por otro año más repleto de alegría, salud y felicidad. Sí se puede", escribió Demi junto a la fotografía.

En el documental ‘Simply Complicated’, Lovato decidió contar todo lo que tuvo que pasar en el proceso de rehabilitación, como las tentaciones y lo que hace para poder evitarlas.

"No he vuelto a probar las drogas o el alcohol, y me siento muy orgullosa de eso. Estoy cerca de los cinco años y medio de sobriedad, y en ocasiones ha resultado muy complicado... pero algo que aún no he conseguido controlar son mis desórdenes alimenticios", dijo entonces.

"Cuanto menos piense en la comida, más sencillo me resulta seguir adelante con mi día a día con normalidad. Y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando recaigo, me siento muy avergonzada", relataba en el documental.

Redacción NTN24

