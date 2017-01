¿De actor a estilista? Sylvester Stallone dará la última palabra sobre el vestido y el peinado que usarán sus hijas en los Globo de Oro

Las hijas del actor Sylvester Stallone, Scarlet, Sistine y Sophia, fueron elegidas como Miss Globo de Oro 2017, distinción que se entrega cada año a la descendencia de un actor o una actriz, y serán asesoradas por su progenitor quien, según testigos, es quien tiene la última palabra en el estilo de sus ‘pequeñas’.

A pesar de que las tres tienen un estilista personal, el intérprete de ‘Rocky’ siempre está al pendiente de cómo se ven sus hijas, por lo que estará detrás de la decisión que tomen para vestirse el día de la gala.

Michelle Pugh, una estilista que ha asesorado en algunas oportunidades tanto a las hijas de Stallone como a la esposa, declaró a un medio de entretenimiento estadounidense que el actor se preocupa tanto por la imagen de ellas que en una oportunidad le tiñó el pelo a sus hijas para asegurarse personalmente de que quedaran de la mejor manera.

"Las chicas y su madre me han contado que el padre de Sly era peluquero y que él aprendió el oficio antes de comenzar su carrera como actor. Cuando Sistine y Sophia eran más jóvenes, les tiñó el pelo de rubio, y hace unos meses le hizo unas mechas a Scarlett. Él es quien dará o no la aprobación al trabajo que hagamos. Y me parece genial", precisó la mujer al medio.

Las jóvenes como Miss Globo de Oro, se encargarán de acompañar y llevar a los ganadores al escenario y deberán custodiar los galardones hasta su entrega.

Cannot believe it! So proud of the girls !! Watch the Golden Globes this Sunday… Should be interesting. Una foto publicada por Sly Stallone (@officialslystallone) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 9:55 PST

A young girl to look up to! Maybe she standing on a chair…@ Scarlet_Stallone Un vídeo publicado por Sly Stallone (@officialslystallone) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 8:16 PST

Redacción NTN24

