Abogado de los estudiantes detenidos en Coro denunció ante la Fiscalía de Falcón irregularidades en el procedimiento

El defensor de los estudiantes detenidos en Coro Salvador Guarecuco, acudió junto a los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Gregorio Graterol, Julio César Moreno y Juan Manaure a la sede del Ministerio Público en el estado Falcón, para denunciar al fiscal, juez y al defensor público militar que se han encargado de llevar adelante el juicio contra los jóvenes.

“El día de hoy los diputados que me acompañan, fueron a la fiscalía superior, asistidos por un grupo de abogados que está acá presente a denunciar al fiscal militar, a denunciar al tribunal militar, e inclusive a denunciar al defensor público militar por los delitos que aquí plasmamos”, sentenció Guarecuco, quien además es el director Ejecutivo del Observatorio Penal falconiano.

El abogado indicó este viernes que "los estamos denunciando por incurrir en el quebrantamiento de pactos internacionales, violando el articulo nueve de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos incurriendo en la violación del artículo 180 A del código penal, incurriendo en la violación del artículo 7 del estatuto de Roma”.

Lea también: Diputado Gregorio Graterol denuncia violación del debido proceso a más de 30 estudiantes detenidos en Coro

Precisó que accionaron en contra de: “el Juez militar permanente Lucía Sabino de Hernández, el fiscal militar Esteban Alcalá Guevara, y el defensor público militar Edwin Manzanares, que hace las veces de Auditor General de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar".

Del mismo modo, reiteró que el procedimiento de juzgar a los estudiantes en un tribunal militar está viciado, porque no son competentes “el nacimiento de esta figura del Tribunal Militar para estos muchachos (los manifestantes) es nula de toda nulidad, porque ya viene viciado, carecen de legitimidad para actuar porque no son los competentes, porque no representan el principio del juez natural”

Guarecuco, no dejó pasar por alto la oportunidad de manifestar su pesar por lo ocurrido en la base naval de Punto Fijo, “estamos claros que lo que ocurrió allá inclusive nos da hasta tristeza. El problema no es que se les violentó un derecho a los abogados, aquí se le violentó el derecho de decidir a los imputados”.

Le puede interesar: Provea califica ciclo de protestas ciudadanas como la "primera rebelión popular venezolana del Siglo XXI

En compañía de los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Falcón por el partido Primero Justicia, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la fiscal general de la república, la doctora luisa Ortega Díaz “Es hora que actúe para darle un parao a estos procedimientos militares a ciudadanos civiles”.

Al mismo tiempo apuntó que “nosotros no vamos a proceder a un conflicto de competencias, porque eso tiene que ser por sala plena y eso tiene que ser a solicitud de un tribunal, el tribunal militar pareciese en este momento está usurpando funciones, funciones de tribunales ordinarios”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve