Defensor del Pueblo de Venezuela dice que posibilidad de retomar el diálogo no está truncada

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, indicó que la posibilidad de restablecimiento del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no está truncada, debido a los "esfuerzos" que están haciendo los mediadores de ese proceso.

"No está truncada la posibilidad del restablecimiento del diálogo, hay esfuerzos que se están haciendo, lo está haciendo Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), lo está haciendo el Vaticano, lo están haciendo los facilitadores", dijo William Saab a los periodistas desde la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas.



En ese sentido, dijo, "la Defensoría del Pueblo suma un grano de arena para que finalmente" se llegue a un acuerdo "en base a las rutas de la propia democracia venezolana".



Para Saab, el diálogo es el camino para "resolver" los problemas que existen en el país, por lo que, a su juicio, "lo lógico" es que las partes se encuentren "en función de lo que había sido un avance importante para el mes de octubre", cuando inició el proceso de conversaciones.



El defensor del Pueblo recordó que ayer el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para reactivar el proceso de diálogo la oposición abandonó hace casi un mes.



El político español, que opera como mediador del diálogo representando a la Unasur junto a los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), así como el Vaticano, difundieron en enero un plan de reactivación de las conversaciones.

La delegación del Gobierno decidió acoger esta propuesta y pasar "a una segunda fase del diálogo a partir del presente".



Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha puesto en duda su retorno a las negociaciones debido a los "retrasos" del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar este año los comicios de gobernadores que debían realizarse en diciembre, además de las elecciones municipales.

