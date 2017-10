Delcy Rodríguez a gobernadores opositores: "Tienen que juramentarse en la Constituyente, se los decimos pausadamente"

Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente madurista, reiteró a los cinco gobernadores de la oposición venezolana que deben juramentarse ante ese organismo, tildado de anticonstitucional y fraudulento.

Durante la juramentación del oficialista Henry Rangel Silva como gobernador de Trujillo, sostuvo: "no vamos a permitir que sigan con altanaería diciendo que no lo van a hacer, lo tienen que hacer, se lo estamos diciendo pausadamente", al tiempo que señaló que de lo contrario, no podrán asumir sus cargos.

Vea también: Constituyente lanza decreto donde prohíbe a Consejos Legislativos juramentar a gobernadores sin antes pasar por la ANC

Cabe destacar que esta semana la Constituyente decretó vía Gaceta Oficial que todos los mandatarios regionales deben guardar juramento ante esa instancia y destaca que quienes no lo hagan no podrán tomar posesión.

Redacción NTN24 Venezuela