Denuncian que a Daniel Ceballos le instalaron un grillete electrónico en el pie

Nancy Ceballos, madre del preso político Daniel Ceballos denunció el miércoles que al exalcalde le instalaron un grillete electrónico en el pie, tal como hicieron con Leopoldo López y posteriormente con Ivan Simonovis, este último luego de la fuga de Antonio Ledezma.

A través de su cuenta de twitter compartió una fotografía con un mensaje en el que explicaba que luego de 52 días sin poder verlo, se trasladó nuevamente al Helicoide, donde permanece preso y aunque no pudo verlo, tuvo información acerca del grillete que tiene.

Horas más tarde publicó un dibujo que habría hecho el exalcalde de San Cristóbal.

¡ALERTA, le colocaron un Grillete Electrónico en el Tobillo a mi hijo Daniel Ceballos! Esperé en las afueras del Helicoide, me autorizaran para verlo y allí supe de esta nueva tortura y aún así no me permitieron la visita. Son 52 días de aislamiento y ahora un Grillete. pic.twitter.com/ndD8Bfb7Y7