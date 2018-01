Denuncian que el dueño de la casa donde localizaron a Óscar Pérez habría sido detenido por funcionarios venezolanos

La noche del lunes 15 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían allanado el hogar del médico cirujano, William Alberto Aguado Sequera, quien sería el dueño de la casa donde autoridades venezolanas localizaron al ex inspector del Cicpc, Óscar Pérez.

Según denuncias hechas por periodistas a través de la red social Twitter, al cirujano lo acusan de terrorismo.

Familiares y amigos desconocen el paradero de Aguado, piden a las autoridades venezolanas informar sobre su paradero.

Hasta los momentos, el Gobierno no se ha pronunciado por el caso de óscar Pérez. Existen dos versiones, que aún no ha sido confirmada; una dice que el ex funcionario fue abatido, otra dice que se encuentra gravemente herido.

En contexto

El pasado 27 de junio, el ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior y Justicia con un helicóptero invocando el artículo 350 de la Constitución venezolana.

En respuesta a esa acción, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la creación, hace 14 años, del Frente Francisco de Miranda (FFM), pidió a los organismos internacionales detener al piloto cuanto antes. "Es un terrorista y debe pagar con la cárcel".

@isrnardobravo nadie habla de mi papa ayuda pic.twitter.com/G7M4fZQ2TI — MICHELLE (@bebita966) 16 de enero de 2018

#DATO | Anoche funcionarios del DGCIM allanaron -presuntamente por caso de Óscar Pérez- la residencia del médico cirujano William Alberto Aguado Sequera C.I. 6.363.000 en Caricuao UD5, Bloque 5, Piso 9, Apt.904 pic.twitter.com/Qm1kIhreTY — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 15 de enero de 2018

El día 15/01/2017 a las 6am, fue detenido por el Dgcim al ciudadano William Alberto Aguado Sequera C. I:6.363.000. Médico Cirujano. El gobierno lo acusa de terrorismo. Hasta los momentos no se sabe de su paradero. Por favor hacer correr la información pic.twitter.com/XLXGfHDvUp — Iván Rivas (@irivas12) 15 de enero de 2018

