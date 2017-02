Denuncian que estudiantes y profesores son presionados para tramitar Carnet de la Patria

El Carnet de la Patria también llegó a las escuelas públicas. Los planteles son usados para tramitar el documento que, de acuerdo con el gobierno nacional, “fortalecerá el poder popular y las misiones sociales”. La instrucción es registrar a la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, así como verificar quiénes lo gestionaron y quiénes no.

Algunos colegios públicos funcionan como tramitar la credencial. El diario El Nacional destaca en su página web que la instrucción es registrar, a profesores y estudiantes y pasa por la verificación de quiénes lo gestionaron y quiénes no.

Una profesora de un liceo cerca de Los Chaguaramos, en Caracas, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, denunció que en el plantel donde labora comenzaron a pasar listas con nombre y número de cédula de alumnos y docentes para saber quién posee el documento.

“Corren muchos rumores de lo que podría pasar si no se lo sacan. En el caso de los muchachos, por ejemplo, dicen que no tenerlo puede influir en su ingreso a la universidad, y para los adultos se oye que si están próximos a que les toque la pensión no se las pagarán. Si dices que aún no lo has tramitado te piden justificar el motivo”, dijo.

El abogado y experto en derecho de niños, niñas y adolescentes, Carlos Trapani explicó que un joven puede ejercer su ciudadanía de igual manera que un adulto y es válida su participación en iniciativas gubernamentales, sin embargo, destaca que esta debe ser voluntaria. “Debe quedar claro qué se busca con el carnet. Es importante que la información no se use de manera poco ética o que se generen falsas expectativas sobre obtener beneficios”, señaló.

