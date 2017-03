Departamento de Estado condena la "ruptura de las normas constitucionales y democráticas" y exige elecciones en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado condenando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que "usurpa los poderes de la Asamblea electa democráticamente".

Califica el hecho "como una ruptura de las normas constitucionales y democráticas" y llama al gobierno de Nicolás Maduro a permitir las elecciones y respetar las funciones del Poder Legislativo.

"El Departamento de Estado condena la decisión del 29 de marzo de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela", expresa el texto.

"Las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, instaron a Venezuela a respetar sus instituciones democráticas mientras busca negociar la resolución de sus crisis políticas, económicas y humanitarias. Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos. En lugar de descartar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos asumidos durante el proceso de diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana", finaliza el comunicado.

US condemns #Venezuela Supreme Court’s March 29 decision to usurp powers of democratically elected National Assemblyhttps://t.co/1VWZuf6z54